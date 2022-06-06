توقيع وثيقة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء بتكلفة 7 ملايين دولار

كتبت ــ منال العيسوي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية، الذى ينفذه جهاز شئون البيئة، بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.

وقع على مشروع الوثيقة اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير حازم فهمى ممثلا عن وزارة الخارجية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ عدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المشروع يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا ومتكاملة نموذجًا بتكلفة تقدر بحوالى 7 ملايين دولار بحيث تكون ذات أهمية وطنية ودولية، وذلك عبر تبني مزيد من التقنيات منخفضة الكربون، والممارسات الجيدة لإدارة المخلفات، ومزيد من الحماية المُعززَة لقوام رأس المال الطبيعي الخاص بها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم تحقيق ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS)، كذلك وضع خطة عمل، مع التركيز على المساعدة الفنية، وبناء القدرات والبرهنة على الممارسات الجيدة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولمنع المواد الكيميائية والمخلفات ولإداراتها، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات التجريبية، وتنظيم الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة، وخُططها التنفيذية، وتطويرها، وكذا تعزيز التغيير السلوكي، بالتزامن مع ما أوضحته الحكومة من أولويات واحتياجات وطنية وخاصية فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بالمدينة نوفمبر القادم .