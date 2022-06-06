اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واتحاد المستشفيات العربية

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:55 ص
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واتحاد المستشفيات العربية الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
كتب ــ وليد عبد السلام

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وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة واتحاد المستشفيات العربية بهدف تعزيز اعتماد المنشآت الصحية ونشر ثقافة الجودة على المستوى العربي والأفريقي، وذلك بجناح الهيئة بصالة 2 بمعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" ، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية) والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، بحضور د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، البروفيسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور علي أبو قرين، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، واليس يامين بويز، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.
 
ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون بين الهيئة والاتحاد لتوحيد جهودهما في تعزيز مفهوم التميز والنهوض بجودة الخدمات الصحية عن طريق البرامج المشتركة في تقييم أداء المستشفيات، وإعداد حملات توعية بأهمية المستشفيات الخضراء صديقة للبيئة، وفي تبني النظرة الجديدة في تصميم المرافق الصحية العربية، إلى جانب التعاون المشترك حول نشر ثقافة الجودة بين العاملين في القطاع الصحي العربي.
 
كما يهدف البروتوكول إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية في برنامج سلامة المرضى ومكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الصحية العربية، والعمل في تطوير الصحة الرقمية لتطوير القطاع الصحي العربي، فضلا عن تنظيم برنامج خاص لتأهيل المستشفيات العربية للحصول على الاعتماد، والتعاون المشترك بين الجهتين في تدريب الكوادر الصحية العربية في مجال تطبيق نظم جودة الخدمات الصحية.
 
 

الرقابة الصحية

الاعتماد والرقابة

المستشفيات العربية

الصحة


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