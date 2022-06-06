توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية

قنا صابر سعيد

وقع الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة جنوب الوادى لتنمية الوعى المالى والاقتصادى لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة، بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا نيابة عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة البورصة، والدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى.

أكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتى استكمالًا لجهود إدارة الجامعة لتنمية الوعى ونشر الثقافة المالية للطلاب وخاصة أساسيات الادخار والاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية فى ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب، مشيرا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية يساعد إدارة الجامعة على تنمية الوعى المالى ونشر الثقافة المالية لطلاب الجامعة بما يسهم فى تأهيلهم بشكل كبير لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تعريف الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار والادخار وممارسات أسواق المال من خلال برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة فى ربط الدراسة النظرية بالجانب العملى والتطبيقى وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح غرباوى، أن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم فى تنويع معارفهم فى مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أن إدارة البورصة تؤمن بأهمية رفع مستويات الوعى المالى ونشر الثقافة المالية التى تتكامل مع جهود الشمول المالى التى تتبناه وتنفذه الدولة المصرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل ورفع قدرات الطلاب بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل.

وأعرب رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التى وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة فى المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

ونص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.

وفى نهاية مراسم توقيع البروتوكول تم تبادل الدروع بين رئيس الجامعة ورئيس البورصة المصرية.

بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة جنوب الوادي