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توقيع الكشف الطبى على 12 ألف طفل حديث الولادة بمراكز المنيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:32 م
توقيع الكشف الطبى على 12 ألف طفل حديث الولادة بمراكز المنيا توقيع الكشف الطبى على الأطفال
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و208 أطفال من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر مايو الماضي ، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة ، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و 208 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي.

وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية و المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل .

 

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توقيع الكشف الطبى على الأطفال

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توقيع الكشف الطبى على الأطفال
 

 


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