اليوم السابع
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توريد 226 ألف طن من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخ

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:17 ص
توريد 226 ألف طن من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخ توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن التوريد من الأقماح وصل 226 ألف طن ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
 


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