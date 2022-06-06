تواصل الأعمال الإنشائية لـ3 مراكز شباب فى نطاق بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتواصل العمل فى توفير مقرات مراكز شباب حديثة ومجهزة بمختلف قرى ومدن شمال سيناء، وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تجرى الأعمال الإنشائية بمركز شباب الخربة ومركز شباب الكفاح ومركز شباب التعاون بإدارة شباب بئر العبد محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن هذه الاعمال تأتى فى ظل اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم الدعم والتطوير والارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية والشبابية، وحرص الوزارة بزيادة الاستثمارات بشمال سيناء لخدمة شباب المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحقيق شباب المحافظة مراكز أولى وحصد الميداليات فى منافسات الناشئين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى المقامة بالإسكندرية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن من حققوا مراكز متقدمة فى الملاكمة اللاعب عبد الله فوزى وحصل على الميدالية الذهبية، وحصل اللاعب أدهم أسامه على الميدالية الفضية واللاعب ايهاب شكرى على الميدالية الفضية واللاعب فايز اشرف على الميدالية الفضية واللاعب يحيى رأفت حمدى على الميدالية البرونزية واللاعب يوسف عبد الهادى على الميدالية البرونزية، ومدرب الفريق الدكتور أحمد موسى ومساعد المدرب الدكتور محمد جهاد.

وفى رياضة تنس الطاولة، حقق فريق البنين المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية، وهم سعد سعيد وأنس شكرى وعمر محمد، وفريق البنات المركز الثالث الميدالية البرونزية، ومثلت الفريق أمل السيد وألما محمد وألين محمد.

وشارك فريق الناشئين فى الشعب الرياضية فى العاب الملاكمة وألعاب القوى وتنس طاولة فى اللقاء المجمع التنافسى بالإسكندرية.

قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بشمال سيناء، ويعد أحد المشروعات القومية للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، ويأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل والكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل.