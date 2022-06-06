اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 04:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تواصل الأعمال الإنشائية لـ3 مراكز شباب فى نطاق بئر العبد بشمال سيناء

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 ص
تواصل الأعمال الإنشائية لـ3 مراكز شباب فى نطاق بئر العبد بشمال سيناء الأعمال الإنشائية بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتواصل العمل فى توفير مقرات مراكز شباب حديثة ومجهزة بمختلف قرى ومدن شمال سيناء، وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تجرى الأعمال الإنشائية بمركز شباب الخربة ومركز شباب الكفاح ومركز شباب التعاون بإدارة شباب بئر العبد محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن هذه الاعمال تأتى فى ظل اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم الدعم والتطوير والارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية والشبابية، وحرص الوزارة بزيادة الاستثمارات بشمال سيناء لخدمة شباب المحافظة.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحقيق شباب المحافظة مراكز أولى وحصد الميداليات فى منافسات الناشئين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى المقامة بالإسكندرية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن من حققوا مراكز متقدمة فى الملاكمة اللاعب عبد الله فوزى وحصل على الميدالية الذهبية، وحصل اللاعب أدهم أسامه على الميدالية الفضية واللاعب ايهاب شكرى على الميدالية الفضية واللاعب فايز اشرف على الميدالية الفضية واللاعب يحيى رأفت حمدى على الميدالية البرونزية واللاعب يوسف عبد الهادى على الميدالية البرونزية، ومدرب الفريق الدكتور أحمد موسى ومساعد المدرب الدكتور محمد جهاد.

وفى رياضة تنس الطاولة، حقق فريق البنين المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية، وهم سعد سعيد وأنس شكرى وعمر محمد، وفريق البنات المركز الثالث الميدالية البرونزية، ومثلت الفريق أمل السيد وألما محمد وألين محمد.

وشارك فريق الناشئين فى الشعب الرياضية فى العاب الملاكمة وألعاب القوى وتنس طاولة فى اللقاء المجمع التنافسى بالإسكندرية.

قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بشمال سيناء، ويعد أحد المشروعات القومية للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، ويأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل والكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل.


شمال سيناء

اخبار مصر

اخبار شمال سيناء

الشباب والرياضة

مراكز الشباب

سيناء


الموضوعات المتعلقة

مديرية التعليم بشمال سيناء تعيد تجديد لوحات تحمل مجسمات لخرائط جغرافية

الأحد، 05 يونيو 2022 01:15 م

غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات بشمال سيناء تعلن حضور 97% من الطلبة

الأحد، 05 يونيو 2022 01:03 م

انطلاق حملة تنظيف كورنيش شاطئ العريش على ساحل شمال سيناء

الأحد، 05 يونيو 2022 01:02 م

"عايزينها تبقى خضرا".. مواطن سيناوى يطلق مبادرة لزارعة أرض الفيروز بالزيتون.."أبو بخيت" وفر 500 شتلة للقرى وتجمعاتها.. يختار الأرض الصالحة للزراعة بقرى الشيخ زويد ورفح.. يدعم المزارعين بشتلات سعرها جنيهان ونصف

الأحد، 05 يونيو 2022 11:28 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة