تنظيم 8 قوافل علاجية وتسليم 1309 نظارات طبية و212 عملية عيون بالمجان بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة ، وفى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسر الأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتواصل جمعية الأورمان بالمنوفية التنسيق مع الجهاز التنفيذى للمحافظة في تقديم كافة أوجه الخدمات الطبية والرعاية الشاملة للأسر الغير القادرين في أقصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح عادل درغام ، مدير جمعية الأورمان، أنه تم تنظيم 8 قوافل طبية للعلاج الجاد بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم بالمجان وذلك خلال شهرى إبريل ومايو وتم الكشف على 960حالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع التخصصات ، فضلاَ عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً على نفقة الجمعية تسهيلاً عليهم، موضحاً بأنه يتم تحديد الحالات من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، يأتي هذا إنطلاقاُ من المسؤولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الأسر.

كما أضاف مدير جمعية الأورمان بأنه تم تسليم 1309نظارات طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتم إجراء عدد 212 عملية عيون مابين مياة بيضاء وظفرة وحقن ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.