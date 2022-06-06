تناول مشروبات الديتوكس الصيفية على معدة فارغة يساعد على إنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

يعد فقدان الوزن في الصيف أمرًا صعبًا للغاية لأنك لا ترغب في ممارسة التمارين في هذه الحرارة، تشعر بالفعل بالتعب والإرهاق في معظم الأوقات لأن تخصيص الوقت لبذل جهد إضافي لا يحدث قريبًا، لكن لا تقلق ، لدينا الشيء المناسب لك.

يجب أن تكون قد سمعت أن شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، لكن ماذا لو أضفنا بعض العناصر الغذائية الصحية إلى الماء والتي تعزز رحلة إنقاص الوزن وتحسن التمثيل الغذائي.

مشروبات التخلص من السموم للمساعدة في إنقاص الوزن في الصيف



وفقا لموقع " onlymyhealth"،جرب مشروبات التخلص من السموم التالية في الصباح على معدة فارغة لتعزيز صحتك.

1. مياه جوز الهند



تشتهر مياه جوز الهند بخصائصها المبردة، من السهل عمل هذا الحل وهو شائع جدًا في الصيف، يمكنك شربه مرة في اليوم ومرة ​​في الصباح على معدة فارغة. يمكن أن يكون ماء الديتوكس هذا مثاليًا لفقدان الوزن ويمكن أن يريح جسمك والأعصاب الموجودة في الجلد.

2. ماء الكزبرة



غالبًا ما يستخدم ماء الكزبرة للتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي والمشاكل المتعلقة به، يوفر مصدرًا جيدًا للألياف أيضًا، ولكن هذا المشروب مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك، يمكن أن يساعد غلي الماء في إنقاص الوزن ، كما أن تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة يمكن أن يحرق سعرات حرارية أكثر من أي وقت مضى.

3. ماء الكمون والليمون



ماء الليمون كما نعلم جميعًا مفيد في إنقاص الوزن ويتم استهلاكه على نطاق واسع، يمكن أن يساعد تناول هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة في حرق السعرات الحرارية السريعة وزيادة التمثيل الغذائي، يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم، وبالتالي فإن إضافته إلى مشروبك يمكن أن يكون صحيًا للغاية.

4. القرفة بالعسل



يضع العسل والقرفة رابطًا كبيرًا معًا، ومن المعروف أن كلاهما يساعدان في إنقاص الوزن عند الناس، ماء القرفة مع القليل من العسل يمكن أن يثري عملية الهضم ويمكن أن يوفر لك المعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5. مياه الحلبة



تحتوي الحلبة على عدد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في عوامل مختلفة قد تكون مفيدة لفقدان الوزن، يمكنك إضافة الماء الدافئ أو المغلي فيه

تحتوي مياه الحلبة على عدد من الفوائد على صحتك بخلاف فقدان الوزن أيضًا، يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تمنع الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، تحتاج فقط إلى نقع بعض بذور الحلبة طوال الليل وشربها في الصباح الباكر على معدة فارغة.