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تكريم الزميل محمد الأحمدى باحتفالية العائلة المقدسة فى كنائس زويلة الأثرية

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:04 م
تكريم الزميل محمد الأحمدى باحتفالية العائلة المقدسة فى كنائس زويلة الأثرية تكريم الزميل محمد الأحمدى
كتب: عمرو دويدار

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كرم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الزميل محمد الأحمدى مسئول الملف القبطى بجريدة اليوم السابع، وذلك للمشاركة الفعالة والجهود المتميزة في فعاليات احتفال كنائس زويلة الأثرية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.  

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تكريم الزميل محمد الأحمدى 

 

وأحتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية فى حارة زويلة بحى الجمالية بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين  بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة.

 

وجرى خلال الحفل الإعلان عن كشف أثرى جديد هو الأهم فى القرن الواحد والعشرين يرجع تاريخه للعصر الروماني لسنة 30 قبل الميلاد.

 

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وشهدت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

 

جدير بالذكر أن كنائس زويلة الأثرية تقع وسط القاهرة الفاطمية وأقدم مبانٍ بالقاهرة الفاطمية بحي الجمالية مسقط رأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس زويله الاثريه

حى الجماليه

العائله المقدسه


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