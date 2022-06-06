اليوم السابع
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تقرير: إزالة 18 مخالفة على المجارى المائية فى قنا وأسيوط

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:00 ص
تقرير: إزالة 18 مخالفة على المجارى المائية فى قنا وأسيوط وزارة الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 18 قرار ازالة للتعديات الموجودة على المجارى فى " أسيوط - قنا ".
 
أوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.
 
وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.
 
كما تم إعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة،  لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهرالنيل وحظرالتعدى على حرمه، حيث أكدت على أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
 
 

وزارة الرى

المجارى المائية

النيل

نهر النيل

التعديات


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