تغريم المزارعين بالإسكندرية 358 ألف جنيه غرامة عدم توريد القمح الى الصوامع

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، الاستمرار فى تحرير محاضر للمزارعين الذين لم يوردوا الكميات المقررة من القمح المحلى لهذا الموسم وذلك فى إطار حرص الدولة متمثلة فى وزارة التموين و التجارة الداخلية لتوريد كميات الأقماح المحلية و الحفاظ على كل حبة قمح تساعد فى توفير الدقيق المادة الخام الخبز البلدى المدعم فى سبيل توفير لقمة العيش للمواطن المصري التى تحرص الدولة على توفير حياة كريمة له و بناء على التوجيهات الوزارية فى هذا الشأن

وبناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأعمال لجان الحصر المشكلة من مديرية التموين ومديرية الزراعة، قامت اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية

وتم اليوم تحرير محضرين جنحة لمزارعين عن طريق أحد لجان الفحص من خلال حسن داود، ومحمد العدوى ممثلين عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت لجان المعاينات لبعض المساحات المنزرعة قمح وأسفرت عن تحرير محضر جنحة جزئية ضد صاحب حيازة قدرها 16 فدانا قام بتوريد كمية 16.885 طن فقط ولم يقم بتوريد باقي الكمية المطلوبة وقدرها 11.915 طنا وقدرت القيمة المالية للمخالفة بـ 140.597 جنيها طبقا للتوجيه الوزارى

كما تم تحرير محضر جنحة جزئية ضد صاحب حيازة قدرها 15 فدانا لعدم قيامه بتوريد أي كميات من الاقماح المفترض توريدها للجمعية وقدرها 27 طن قمح وقدرت القيمة المالية للمخالفة بـ 318.600 جنيه.

و قد تم التنبيه على المزارعين الذين لم يوردوا اقماح للجمعيات الزراعية و كذلك الذين لم يستكملوا توريد الكمية كاملة بضرورة التوريد غدا حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للتوجيهات و القرارات الوزاريةو تم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.