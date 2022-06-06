اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادة نصار التخصصية للتأمين الصحى بشبرا الخيمة

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:14 م
تعيين الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادة نصار التخصصية للتأمين الصحى بشبرا الخيمة الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادات نصار التخصصية بشيرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، تعيين عددا من القيادات الشابة خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات الدائمة بالاعتماد على الشباب فى المناصب القيادية حرصا على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية داخل المستشفيات، حيث قام الدكتور أسامة فودة مدير فرع التأمين بالقليوبية تكليف الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادات نصار التخصصية الاستشاريين بشيرا الخيمة.
 
ويمتلك الدكتور محسن مشهور سيرة ذاتية مميزة في العمل داخل مستشفيات هيئة التأمين الصحي، وآخرها العمل كنائب لمدير عيادة الشرطة وأيضًا عيادة بنها الشاملة والتي يتولى فيها إداراتها حاليا الدكتور محمد حجاج.
 
يأتي قرار تعيين الدكتور مشهور بمنصبه الجديد، في إطار رغبة هيئة التأمين الصحي لإعادة هيكلة الإدارات المختلفة بالعيادات، من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الخدمة المقدمة والاستفادة بالكوادر المختلفة فى العديد من الأماكن القيادية والارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والطبية للمرضى على مستوى عالٍ لجميع المواطنين.
 
ويشهد القطاع الصحي في مصر اهتماما غير مسبوق على جميع النواحي، خلال السنوات الماضية، حيث إننا يومًا بعد يوم نرى ثمار هذا الاهتمام على أرض الواقع، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار والتأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، بالإضافة إلى العمل على تطوير جميع المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها من الأجهزة والأطباء والتمريض وخلافه.
 
يذكر أن الدولة تبذل قصارى جهدها خلال الآونة الأخيرة من أجل امتلاك مصر قطاع صحي قوي يساهم في خدمة المواطنين وتوعيتهم بنظام الصحة السليم، من أجل المساهمة في بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى مضاهاة أكبر النظم الصحية العالمية، ولعل التعامل الأخير مع أزمة فيروس كورونا، والتي نجحت الدولة فيها باقتدار خير مثال.
 
 

هيئة التأمين الصحي

شبرا الخيمة

الدكتور محسن مشهور

مستشفيات هيئة التأمين الصحي

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة

"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مركز طبي متكامل للتأمين الصحي بدمياط

الأحد، 05 يونيو 2022 08:42 م

زيادة عدد منافذ بيع طوابع المدارس لـ8 منافذ بعيادات التأمين الصحي ببنى سويف

الأحد، 05 يونيو 2022 04:33 م

الرئيس التنفيذى للتأمين الصحى الشامل يكشف أغلى فاتورة لمواطن عالجته المنظومة:1.3 مليون جنيه..ويعلن موعد إصدار كارت التأمين الصحى للمواطنين ويؤكد:محفظة ذكية لسداد الاشتراكات والمساهمات.. ونوفر 2900 خدمة طبية

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:30 م

ضبط 230 علبة أدوية بشرية خاصة بالتأمين الصحى فى صيدليات بقليوب

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:04 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة