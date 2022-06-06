تعيين الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادة نصار التخصصية للتأمين الصحى بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، تعيين عددا من القيادات الشابة خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات الدائمة بالاعتماد على الشباب فى المناصب القيادية حرصا على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية داخل المستشفيات، حيث قام الدكتور أسامة فودة مدير فرع التأمين بالقليوبية تكليف الدكتور محسن مشهور مديرا لعيادات نصار التخصصية الاستشاريين بشيرا الخيمة.

ويمتلك الدكتور محسن مشهور سيرة ذاتية مميزة في العمل داخل مستشفيات هيئة التأمين الصحي، وآخرها العمل كنائب لمدير عيادة الشرطة وأيضًا عيادة بنها الشاملة والتي يتولى فيها إداراتها حاليا الدكتور محمد حجاج.

يأتي قرار تعيين الدكتور مشهور بمنصبه الجديد، في إطار رغبة هيئة التأمين الصحي لإعادة هيكلة الإدارات المختلفة بالعيادات، من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الخدمة المقدمة والاستفادة بالكوادر المختلفة فى العديد من الأماكن القيادية والارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والطبية للمرضى على مستوى عالٍ لجميع المواطنين.

ويشهد القطاع الصحي في مصر اهتماما غير مسبوق على جميع النواحي، خلال السنوات الماضية، حيث إننا يومًا بعد يوم نرى ثمار هذا الاهتمام على أرض الواقع، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار والتأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، بالإضافة إلى العمل على تطوير جميع المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها من الأجهزة والأطباء والتمريض وخلافه.

يذكر أن الدولة تبذل قصارى جهدها خلال الآونة الأخيرة من أجل امتلاك مصر قطاع صحي قوي يساهم في خدمة المواطنين وتوعيتهم بنظام الصحة السليم، من أجل المساهمة في بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى مضاهاة أكبر النظم الصحية العالمية، ولعل التعامل الأخير مع أزمة فيروس كورونا، والتي نجحت الدولة فيها باقتدار خير مثال.