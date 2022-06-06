تعليم بني سويف: برامج علاجية لطلاب مدرسة الشيخ علي بعد تدنى النتيجة

بنى سويف هانى فتحى

قام اليوم الاثنين محمد عبد التواب وكيل تعليم بنى سويف بزيارة مدرسة الشيخ على للتعليم الأساسى عقب ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الإعدادى، وبيان تدنى مستوى الطلبة، وطالب عبد التواب بتشكيل لجان من موجهى المواد الدراسية من إدارة بنى سويف التعليمية ومراجعة أوراق إجابة الطلبة للتأكيد على حق الطلاب.



كما وجه بعمل برامج علاجية وعمل جدول ويعلق بمكان بارز تحت اشراف التعليم الإعدادى بالإدارة وطالب معلمى المواد المختلفة بتحضير الدروس تنفيذا للبرامج العلاجية.



وشدد عبد التواب على تكثيف المتابعة على المدرسة وتحويل 45 معلما للتحقيق بسبب غيابهم وطالب بمراجعة خطط الموجهين وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.



ووجه عبد التواب بضرورة متابعة الاخصائى الاجتماعى حضور الطلاب وتذليل العقبات والتواصل معهم، عن طريق مجلس الأمناء والآباء وأولياء الأمور للحضور والمواظبة على المجموعات المجانية، كما يتم اشراك جميع معلمى الانشطة فى جذب الطلاب عن طريق الانشطة المختلفة على أن يتخللها برامج علاجية.







