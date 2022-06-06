تعليم الإسكندرية تدشن مبادرة "أولادنا بشاير خير" لتفعيلها خلال العطلة الصيفية

الإسكندرية- جاكلين منير

عقدت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا، وجلسة حوارية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام وبيت العائلة المصرية، ومجلس الأمناء بالمديرية ومدير عام إدارة غرب وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى وإدارة المشاركة المجتمعية والتعليم الابتدائى والتعليم الإعدادى والتوجيه العام للتربية الرياضية والموسيقية والمسرحية والفنية والمجال الصناعى والاقتصاد المنزلى والتربية الاجتماعية والمكتبات والتربية النفسية والصحافة والإعلام التربوى والبيئة والسكان وإدارة الأمن بالمديرية ومدير الخدمات التربوية بإدارة غرب ومديرى مجمع مدارس بشاير الخير 3، وذلك لتدشين مبادرة أولادنا بشاير خير، التى سيتم تفعيلها بمجمع مدارس بشاير الخير 3 خلال العطلة الصيفية.

وأكدت وكيل المديرية أن المبادرة ترتكز على عدة محاور أهمها أن القيادة السياسية وفرت البنيان والحياة الكريمة وقامت بتطوير العشوائيات ويقع على عاتق التربية والتعليم بناء الشخصية المصرية من خلال غرس وتعزيز روح المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتنمية ثقافة العمل التطوعى والعمل بروح الفريق الواحد وبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيل قادر على حمل لواء الوطن فى المستقبل القريب وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

وأوضحت فى سياق متصل أنه سيتم توفير مقر دائم لتحفيظ القرآن بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتنظيم زيارات ميدانية لأبنائنا من المدارس المستهدفة لمحور المحمودية وستاد الإسكندرية وشركة مياه الإسكندرية وشركة الإسكندرية للصرف الصحى، وتنظيم دورات ومسابقات رياضية يشرف عليها توجيه عام التربية الرياضية، وفتح فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعقد ندوات توعية سلوكية للطلاب وأولياء الأمور، وإقامة مركز لتنمية القدرات الفنية والمسرحية والاجتماعية والرياضية والموسيقية والإلقاء والأشغال اليدوية، وعمل مسرحيات وطنية والاحتفال بثورة 30 يونيو، وسيتم توفير كافة الأدوات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة ووجبات يومية لأبنائنا المشاركين.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الثقافى والمهارى لأبنائنا من قاطنى منطقة بشاير الخير وأولياء أمورهم وتوفير الأنشطة اللازمة لهم بمجمعاتنا التعليمية من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن ناحيته أكد الدكتور إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية استعداد الأزهر الشريف لمد يد العون لتفعيل المبادرة بشتى محاورها بتوفير أكبر عدد من الدعاة المشاركين فى ندوات التوعية، وقال محمد السنى رئيس مجلس الأمناء أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإسكندرية سيقدم كل الدعم لأبنائنا الطلاب وتوفير الجوائز القيمة.