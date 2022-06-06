تعرف على 10 أشياء يتشاءم منها السويديون.. من بينها "القطة السوداء ودلق الملح"

كتبت: هناء أبو العز

يؤمن السويديون بسوء الحظ ويتشائمون من الكثير من الأمور، التي يعتقدون أنها تجلب سوء العاقبة لهم، لذا يحذرون منها ويبتعدون عنها.

ويتشائم السويديون عند المرور بجوار قطة سوداء، ويقومون في هذه الحالة بالبصق ثلاث مرات على الكتف الأيسر لدرء الأرواح الشريرة.

وحتى لا يحدث لهم شيء سئ إذا خافوا من الحسد يقومون مثل العديد من الجنسيات الأخرى ، بلمسك الخشب أو الطرق عليه ويدندون "peppar، peppar، ta i trä" والتي تعنى بالعربية فلفل ، لمسة خشب.

أما السير تحت السلالم فهذا يعنى ثلاثة أسابيع من سوء الحظ، حيث تُعرف السلالم بأنها محفوفة بالمخاطر في أفضل الأوقات ، والمشي تحتها يؤدي إلى المزيد من المخاطر، لذلك دائمًا ما يتجنبون ذلك.

وانسكاب الملح أيضًا يمثل علامة للحظ السيء، وعليك أن تلتقط رشة من الملح المنسكب وترميها على كتفك لمنع كل هذا الحظ السيئ من الحدوث، أما اذا فتحت مظلة المطر في مكان داخلى، فهو أيضًا ينذر بسوء الحظ، وإذا كان هناك شخص يقف بجوارك سيتعرض للنكز في عينه .

كما ينصح السويديون بعدم وضع المفاتيح على الطاولة وإذا رأيت غطاء بعلامة A ، فلا تخطو عليه أو قد تجذب كل المصائب التي تبدأ بحرف A. بعد ذلك.

والخرافة المفضلة لدى الرئيس الأمريكيى السابق دونالد ترامب هي مقارنة حجم اليد فذلك قد يحدث أصعب الكوارث، كما أن قتل العنكبوت في السويد يعنى نزول الأمطار في اليوم التالى.