تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الثانى

كتب: محمد الأحمدى

ينتظر الكثير من الأقباط موعد عودة العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضرورس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت آخر عظة له قبل عيد القيامة المجيد.

وكان البابا تواضروس قد نوه خلال عظته الأسبوعية الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائيةالمرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسةفى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قموخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسار، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى،وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.