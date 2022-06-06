تعرف على عدد طلبات تسجيل خامات الأعلاف المحلية

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العديد من طلبات تسجيل المنتجات محلية الصنع خلال الخمسة أشهر السابقة .

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول تسجيل المنتجات:

1- بلغ عدد طلبات التسجيل للمنتجات المحلية من الأعلاف وإضافاتها 65٪؜ من إجمالي طلبات التسجيل مقابل 35 ٪؜ منتج مستورد .

2- كانت النسبة لنفس الوقت من العام الماضي 58 ٪؜ محلي الي 42٪؜ مستورد و هذا يمثل مؤشرا إيجابيا بأن المنتج المحلي من الأعلاف وإضافاتها في ازدياد وجاري العمل على تجويده حتى يكون مطابق للمواصفات العالمية .

3-هناك متابعة مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و رئيس مركز البحوث الزراعية .

4- تم التكليف بضرورة سرعة الإنجاز وتقليل وقت غجراءات تسجيل خامات وإضافات الأعلاف وكذلك المخصبات وخروج التسجيلات بصورة تضمن حماية المزارعين والمربين والتسهيل على المنتجين .