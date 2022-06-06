اليوم السابع
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تعرف على عدد طلبات تسجيل خامات الأعلاف المحلية

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:00 ص
تعرف على عدد طلبات تسجيل خامات الأعلاف المحلية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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تلقى المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العديد من طلبات تسجيل المنتجات محلية الصنع خلال الخمسة أشهر السابقة .
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول تسجيل المنتجات:
 
1- بلغ عدد طلبات التسجيل للمنتجات المحلية من الأعلاف وإضافاتها 65٪؜ من إجمالي طلبات التسجيل مقابل 35 ٪؜ منتج مستورد .
 
2- كانت النسبة لنفس الوقت من العام الماضي 58 ٪؜ محلي الي 42٪؜ مستورد و هذا يمثل مؤشرا إيجابيا بأن المنتج المحلي  من الأعلاف وإضافاتها في ازدياد وجاري العمل على تجويده حتى يكون مطابق للمواصفات العالمية . 
 
3-هناك متابعة مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و رئيس مركز البحوث الزراعية .
 
4- تم التكليف بضرورة سرعة الإنجاز وتقليل وقت غجراءات تسجيل خامات وإضافات الأعلاف وكذلك المخصبات وخروج التسجيلات بصورة تضمن حماية المزارعين والمربين والتسهيل على المنتجين  .

الزراعة

الاعلاف

المخصبات

المزارعين


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