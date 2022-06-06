اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 07:00 ص
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تعرف على أسعار الخضار اليوم الإثنين.. الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار الخضار اليوم الإثنين.. الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو طماطم وبصل - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم الإثنين 6 -6-2022، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه .

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4  جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


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