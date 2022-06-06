تصميم المنسوجات بالحاسب الآلى.. فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دورات تدريبية للطلاب

كتب ـ محمد صبحى

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورات الدراسات الحرة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن كلية الفنون التطبيقية تهتم بشكل موسع بتدريب الطلاب والمجتمع المحيط من خلال إمدادهم بالدورات التدريبية المختلفة من قبل المختصين، وأوضحت أن دورات الدراسات الحرة تبدأ منتصف يونيو ويتم الحجز من مقر الكلية بالجيزة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تأتي كالتالي:

دورات قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون وهي:

التصوير الفوتوغرافي، فنون المونتاج.

دورات قسم الطباعة والنشر والتغليف: دورة مكافحة التزييف والتزوير، دورة الطباعة المؤمنة، دورة التغليف المؤمن الذكي.

دورات قسم الإعلان: التصميم الجرافيكي، الميديا.

دورات قسم التصميم الداخلي والأثاث: أساسيات التصميم الداخلي، التشطيبات الداخلية.

دورات قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية: تصميم الأثاث الطبي، الواجهات المعدنية.

دورات قسم المنتجات المعدنية والحلي: تصميم وصياغة الحلي.

دورات قسم الغزل والنسيج: تصميم المنسوجات بالحاسب الآلي.

دورات قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز : طباعة سلك اسكرين، الطباعة على القماش بالعقد والربط .

دورات قسم الزجاج: الموزاييك الزجاجي، الزجاج المعشق بالرصاص.

دورات قسم الملابس الجاهزة: تصميم أزياء، باترون ، خياطة.

دورة الرسم الحر: تعليم الظل والنور في المنظور الحر، أساسيات اللون، مهارات التصميم والتكوين الفني.