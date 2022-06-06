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تشييع جثمان شقيقة محافظ أسوان إلى مثواها الأخير بمقابر بورسعيد.. فيديو وصور

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:54 م
تشييع جثمان شقيقة محافظ أسوان إلى مثواها الأخير بمقابر بورسعيد.. فيديو وصور جانب من صلاة الجنازة
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من تشييع جثمان شقيقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي وافتها المنية صباح اليوم، وذلك إلى مثواها الأخير بمقابر بورسعيد.

 



وسادت حالة من الحزن في محافظة بورسعيد، لاسيما داخل مقابر بورسعيد القديمة بنطاق حي الزهور، خلال تشييع جثمان صفاء عطية شقيقة محافظ أسوان.

 


وأدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية، وأهالي المحافظة، صلاة الجنازة على صفاء عطية شقيقة محافظ أسوان.

وتجمع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، داخل المسجد قبيل الآذان لصلاة الظهر وانتظروا بعد الصلاة لتشييع جثمان شقيقة اللواء أشرف عطية ابن محافظة بورسعيد.

وأعلنت محافظة أسوان، وفاة شقيقة المحافظ اليوم، بمحافظة بورسعيد، علي أن تكون صلاة الجنازة ويشيع جثمان الفقيدة من المسجد العباسي عقب صلاة الظهر.
 
ومن المقرر أن يقام العزاء غداً الثلاثاء بمسجد المشير في قاعة السلام بالقاهرة بعد صلاة المغرب.

 

العزاء بالمقابر
العزاء بالمقابر

 

جانب من أداء صلاة الجنازة
جانب من أداء صلاة الجنازة

 

 

جنازة شقيقة اللواء أشرف عطية
جنازة شقيقة اللواء أشرف عطية

 

 

صلاة الجنازة بالمسجد العباسى
صلاة الجنازة بالمسجد العباسى

 

 

محافظا بورسعيد واسوان
محافظا بورسعيد واسوان

 


 




 


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