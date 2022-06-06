تسجيل دخول وخروج 16 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .