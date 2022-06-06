تزوجت في الدقهلية من شاب رفضته أسرتها.. تفاصيل اختفاء فتاة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت فتاة الشيخ زايد التي كانت متغيبة، بعد العثور عليها، أنها تزوجت من شاب تقدم لأسرتها سابقا، إلا أن أفراد أسرتها رفضوا ارتباطهما، ما دفعهما للاتفاق على الزواج دون علم الأسرة.

وذكرت الفتاة أمام رجال المباحث أنها خرجت للتوجه للجامعة، والتقت بالشاب، وتزوجا وسافرت معه وأقامت معه بمحافظة الدقهلية.

وأكد والد منى حسين، الشهيرة بفتاة الشيخ زايد المتغيبة لـ"اليوم السابع"، أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تمكنوا من العثور على ابنته، بعد تغيبها عدة أيام وانقطاع الاتصال بها.

ووجه والد الفتاة، الشكر لله أولا، ثم لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وقسم شرطة الشيخ زايد، لجهودهم في كشف غموض اختفاء ابنته، بعد خروجها من منزل الأسرة للجامعة، حيث فحصوا كاميرات المراقبة، وتتبعوا خط سيرها، وتمكنوا من التوصل لمكان تواجدها وإعادتها دون تعرضها لأي اذى.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تغيب طالبة جامعية بعد خروجها من مسكن الأسرة بمدينة الشيخ زايد إلى الجامعة، حيث انقطع الاتصال بها وحرر أفراد أسرتها محضرا بتغيبها.

بإجراء التحريات تبين أن الطالبة تركت مسكن الأسرة، بسبب خلافات عائلية، وتوصل رجال المباحث لمكان تواجدها، وتم إعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.