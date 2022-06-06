تداول 6934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين تداول 6934 طن بضائع عامة متنوعة، و306 شاحنات، و27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 6732 طن بضائع عامة ومتنوعة، 263 شاحنة، 23 سيارة .
كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 202 طن بضائع عامة ومتنوعة، 43 شاحنة، 4 ملاكي، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 109 شاحنات بحمولة 2771 طن بضائع عامة ومتنوعة، و15 ملاكي .
كذلك غادرت السفينة أمل بإجمالى 90 شاحنة بحمولة 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و3 سيارات ملاكي، والسفينة عمان باجمالي 29 شاحنة بحمولة 665 طن بضائع عامة ومتنوعة، و2 سيارة ملاكي .
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 12 شاحنة بحمولة 202 طن بضائع عامة، 31 شاحنة فارغة، 4 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 35 شاحنة بحمولة 843 طن بضائع عامة، 3 ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 901 راكب بموانيها.
تداول 6934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات بموانئ البحر الأحمرالإثنين، 06 يونيو 2022 09:51 ص
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شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين تداول 6934 طن بضائع عامة متنوعة، و306 شاحنات، و27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 6732 طن بضائع عامة ومتنوعة، 263 شاحنة، 23 سيارة .
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