تداول 6934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين تداول 6934 طن بضائع عامة متنوعة، و306 شاحنات، و27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 6732 طن بضائع عامة ومتنوعة، 263 شاحنة، 23 سيارة .



كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 202 طن بضائع عامة ومتنوعة، 43 شاحنة، 4 ملاكي، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 109 شاحنات بحمولة 2771 طن بضائع عامة ومتنوعة، و15 ملاكي .



كذلك غادرت السفينة أمل بإجمالى 90 شاحنة بحمولة 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و3 سيارات ملاكي، والسفينة عمان باجمالي 29 شاحنة بحمولة 665 طن بضائع عامة ومتنوعة، و2 سيارة ملاكي .



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 12 شاحنة بحمولة 202 طن بضائع عامة، 31 شاحنة فارغة، 4 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 35 شاحنة بحمولة 843 طن بضائع عامة، 3 ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 901 راكب بموانيها.



