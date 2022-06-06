اليوم السابع
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تداول 6934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:51 ص
تداول 6934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين تداول 6934 طن بضائع عامة متنوعة، و306 شاحنات، و27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 6732 طن بضائع عامة ومتنوعة، 263 شاحنة، 23 سيارة .

كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 202 طن بضائع عامة ومتنوعة، 43 شاحنة، 4 ملاكي، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 109 شاحنات بحمولة 2771 طن بضائع عامة ومتنوعة، و15 ملاكي .

كذلك غادرت السفينة أمل بإجمالى 90 شاحنة بحمولة 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و3 سيارات ملاكي، والسفينة عمان باجمالي 29 شاحنة بحمولة 665 طن بضائع عامة ومتنوعة، و2 سيارة ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 12 شاحنة بحمولة 202 طن بضائع عامة، 31 شاحنة فارغة، 4 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء باجمالي 35 شاحنة بحمولة 843 طن بضائع عامة، 3 ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 901 راكب بموانيها.

 


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