تجديد تعيين هشام توفيق رئيساً لقسم علاج الأورام بالإشعاع في "طب طنطا"

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتجديد تعيين الدكتور هشام أحمد توفيق جبر، أستاذ الأورام بكلية الطب، ومدير مركز الأورام الجامعى رئيساً لقسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب ولمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتور هشام توفيق، تخرج من كلية الطب بجامعة طنطا عام 1988، بتقدير جيد جداً، ثم عُين معيداً بوحدة علاج الأورام بقسم الأشعة بطب طنطا عام 1994 ليحصل بعدها على درجة الماجستير في الأشعة العلاجية بتقدير جيد جدا من جامعة طنطا عام 1993، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2001 ليعمل بعدها مدرساً بقسم علاج الأورام بالكلية اعتباراً من عام 2002، ثم أستاذاً مساعداً في عام 2008، ثم أستاذا اعتباراً من 2015 وحتى الآن كما شغل الدكتور هشام توفيق مشرفًا على مستشفيات طنطا الجامعية من عام 2015 وحتى عام 2018.