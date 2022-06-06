"تثقل كاهل الأعداء".. غواصة نووية أمريكية تدخل الخدمة فى الأسطول البحرى

وكالات الأنباء

ستكون الغواصة النووية "يو إس إس أوريغون" الأحدث فى أسطول الغواصات الأمريكية، حيث تتسم بمزايا فريدة "تجعل الخصوم يحسبون حسابا جيدا لها"، كما تقول تقارير أمريكية.

وكتب موقع "ناشونال إنترست" الأمريكي المتخصص فى الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن الغواصة "يو إس إس أوريغون" تعتبر ثاني غواصة هجوم سريع من طراز "فرجينيا 4" التابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف الموقع أن من شأن التحديثات الجديدة التى أضيفت على الغواصة النووية الأمريكية أن "تثقل كاهل الأعداء".

وقال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، إن الغواصة الجديدة وطاقمها سيكونان "حيويين لمهمتنا البحرية"، وأضاف: "لا ريب في أهمية الغواصة التى سميت على اسم ولاية أوريغون العظيمة، في مستقبل أمن دولتنا،" حسبمانقلت "سكاى نيوز" .

ويأتي الإعلان عن هذه الغواصة الجديدة في وقت يرتفع به التنافس الصيني الأمركيي في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي، حيث يتعاظم دور القطع البحرية في مواجهة قوات الطرف الآخر.

وذكرت البحرية الأمريكية في إعلان أن الغواصة الجديدة "دخلت الخدمة"، مشيرة إلى أنها من فئة الهجوم السريع، وقالت إنها ثالث قطعة بحرية أمريكية يطلق عليها "أوريغون"، لكنها الأولى منذ نحو قرن.