تأكيد مصرى أردنى على رغبتهما بتعزيز أوجه التعاون المختلفة مع العراق

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الاثنين، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين شكري والصفدي نقلا تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني إلى الرئيس العراقي، وأكدا على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر والأردن لتعزيز أوجه التعاون المختلفة مع العراق الشقيق، سواءً في أُطرها الثنائية، أو عبر آلية التعاون الثلاثي باعتبارها نموذجًا للشراكة الاقتصادية، وتعضيدًا لآليات العمل العربي المشترك.

من جانبه، طلب برهم صالح نقل تحياته إلى الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى، مُعربًا عن اعتزاز بلاده بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين الدول الثلاث، وحرص العراق على الدفع قُدمًا بها إلى آفاق أرحب، على نحو يلبي تطلعات شعوب الدول إلى الازدهار والتنمية.