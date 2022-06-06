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تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب من دفع 300 ألف جنيه ضرائب لـ18يوليو

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:47 م
تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب من دفع 300 ألف جنيه ضرائب لـ18يوليو الفنان أحمد أدم-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 18 يوليو المقبل للتقرير.
 
ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
 

احمد ادم

التهرب الضريبى

محاكمة احمد ادم

اخبار الحوادث


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