اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 09:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 3 ملايين و859 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:36 ص
بولندا تستقبل 3 ملايين و859 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و859 ألف لاجيء فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

 

وأضافت الوكالة في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و800 لاجيء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل 23 ألفا و100 لاجيء في اليوم السابق عليه.


يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

 


بولندا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة