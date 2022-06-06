بولندا تستقبل 3 ملايين و859 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

وأضافت الوكالة في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و800 لاجيء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل 23 ألفا و100 لاجيء في اليوم السابق عليه.



يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.