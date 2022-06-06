بولتيكو: الأزمات تحاصر بايدن..ومسئول سابق: مسئولية الرئيس أكبر من أدوات إصلاحها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ومساعديه، محبطون بشكل متزايد، بسبب عدم قدرته على قلب التيار فى سلسلة من التحديات التي تهدد بأن تطغى على إدارته.

ورصدت المجلة العديد من التحديات التي يواجهها بايدن، من بينها التضخم العالمى الذى وصل لمستويات قياسية، وأسعار وقود آخذة فى الارتفاع والغزو الروسى لأوكرانيا، والمحكمة العليا التي من المقرر أن تلغى الحق الدستوري فى الإجهاض، واحتمالات عودة الوضع الوبائى، والجمود فى الكونجرس للتوصل إلى تشريع يفرض قيودا على استخدام الأسلحة فى ظل زيادة كبيرة فى حوادث إطلاق النار.

وذهبت المجلة إلى القول بأن البيت الأبيض يجد نفسه، فى أزمة تلو الأخرى، إما مقيد أو عاجز فى جهوده لمكافحة القوى التي تؤدى إلى تفاقمها.

وتتراجع المعنويات فى أروقة البيت الأبيض فى ظل تنامى مخاوف بأن المقارنات بإدارة جيمى كارتر، الرئيس الديمقراطى الأسبق الذى شهدت فترته الرئاسية ارتفاعا فى الأسعار وأزمات فى السياسة الخارجية، ستستمر.

وقال روبرت جيبس، الذى عمل متحدثا باسم البيت الأبيض فى إدارة أوباما، أنه شئ أربك عددا من الرؤساء السابقين، فالكثير من الأمور تحدث تحت مرأى منك لكن هذا لا يعنى أن هناك سحر يمكن أن يحلها. فحدود الرئاسة ليست مفهومة جيدا، ومسئولية الرئيس أكبر من الأدوات التي لديه لإصلاحها.

إلا ان الجناح الغربى يعتقد أنه لا يزال هناك وقتا لمسار التصحيح. وتهدف الخطة إلى وضع بايدن على الطريق لتسليط الضوء على التقديم الذى يتم إحرازه، وذلك بزيارات يقوم بها هذا الأسبوع إلى كاليفورنيا حيث سيترأس قمة الامريكيتين، وسيذهب إلى نيو مكسيكو من أجل الدفع بأجندته المناخية.