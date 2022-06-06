اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 12:51 م
أكرم القصاص
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بوتين: اقتصاد روسيا سيحافظ على مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولى الواسع

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:33 م
بوتين: اقتصاد روسيا سيحافظ على مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولى الواسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده سيواصل مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولي الواسع النطاق. 
 

وقال بوتين في رسالة للمشاركين والضيوف في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، نُشرت اليوم الإثنين على موقع الكرملين الرسمي، "إنني على قناعة بأن العقد الحالي سيصبح بالنسبة لروسيا فترة لتعزيز السيادة الاقتصادية، والتي تتضمن تسريع تطوير بنيتها التحتية وقاعدتها التكنولوجية وزيادة النوعية على مستوى تدريب المتخصصين".


وأضاف الرئيس الروسي:" سنعمل على تشكيل نظام مالي مستقل وفعال، وسيعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على المبادرة الخاصة، وبالطبع سيحافظ على مسار من الانفتاح والتعاون الدولي الواسع". 


يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبرج ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو الجاري.

 


روسيا

بوتين

بطرسبرج

الاقتصاد الروسى


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