بوتين: اقتصاد روسيا سيحافظ على مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولى الواسع

وقال بوتين في رسالة للمشاركين والضيوف في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، نُشرت اليوم الإثنين على موقع الكرملين الرسمي، "إنني على قناعة بأن العقد الحالي سيصبح بالنسبة لروسيا فترة لتعزيز السيادة الاقتصادية، والتي تتضمن تسريع تطوير بنيتها التحتية وقاعدتها التكنولوجية وزيادة النوعية على مستوى تدريب المتخصصين".



وأضاف الرئيس الروسي:" سنعمل على تشكيل نظام مالي مستقل وفعال، وسيعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على المبادرة الخاصة، وبالطبع سيحافظ على مسار من الانفتاح والتعاون الدولي الواسع".



يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبرج ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو الجاري.