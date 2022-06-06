بنك السودان المركزى يطرح ورقة فئة الـ 1000 جنيه.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقة فئة الـ(1000) جنيه، ووفقاً لأحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002، واستناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، حدد البنك في منشور له اليوم الإثنين، عن إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنية الجديدة بالمواصفات والعلامات التأمينية المصاحبة شمل ورقة فئة الـ(1000) جنية، ببيان أبعاد ورقة الفئة الجديدة بطول 160 مليمتر و74 ملمتر هذا وقد نص البيان بالمواصفات الخاصة بالفئة الجديدة المتمثلة في صقر الجديان بالعلامة المائية والمنقوش فيها رقم العملة (1000) إضافة إلى صورة فوتوغرافية منقوش فيها زهر الكركدي عند إمالة الورقة تسعين درجة.

كما تحتوي الواجهة على صورة لصومعة غلال مكتوب عليها الرقم (1000) أعلى اليسار وأدني اليمن والرقم المتسلسل يوجد أعلى اليمن وأسفل الشمال وتحتوي الواجهة الأمامية على شريط تأمين متحرك، كما يتضمن الملمس الخشن للورقة عبارة (بنك السودان المركزي) بالإضافة إلى نقش 1000، وتتضمن الناحية الخلفية للورقة رسومات لمزارعين وصورة لجبل مرة وجبال التاكا وقندول دخن.



ألف جنيه سوداني