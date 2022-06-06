بلينكن يرحب بطلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو

أ.ش.أ

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بطلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا "إننا في هذا العام، نعترف بأحدث معلم في شراكتنا حيث نرحب بطلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو وسنعمل على تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي".

وأشاد بلينكن في بيان له نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسويد، قائلا إنه على مدى القرنين الماضيين تشاركت الولايات المتحدة والسويد في الالتزام بقيم الحرية وحقوق الإنسان والأمن العالمي والديمقراطية.

وقال "سنواصل معا الدفاع في مواجهة تهديدات الأنظمة الاستبدادية التي تقمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسعى إلى تقويض النظام الدولي الذي يستند إلى القواعد... وسنواصل معا دعم شعب أوكرانيا في الدفاع عن وطنهم وديمقراطيتهم وتراثهم الثقافي ضد حرب روسيا غير المبررة ، وسنحاسب بوتين على عدوانه الوحشي".

وأضاف قائلا "إنني أتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون الوثيق بين حكوماتنا وشعوبنا في النهوض بالسلام والصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوباء العالمي وأزمة المناخ"، مضيفا "ننضم إليكم في الاحتفال بهذه الذكرى السنوية ونرسل لكم أطيب التمنيات بالصحة والازدهار لجميع السويديين".