اليوم السابع
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بـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستقبل المصريين كل ثلاثاء طوال إجازة الصيف

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:51 م
بـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستقبل المصريين كل ثلاثاء طوال إجازة الصيف حديقة الحيوان بالجيزة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية عن فتح أبوابها خلال أيام اجازة اخر العام الدراسى من الساعة 9 صباحاً الى 4 مساء، وحددت سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين يوم الثلاثاء ابتداء من الشهر الحالى.
 
وأوضحت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن يوم الثلاثاء يعتبر يوما عاديا وجميع الأبواب مفتوحة بسعر التذكرة 5 جنيهات وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.
 
وهناك اهتمام كبير بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، وهى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها أيضا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.
 
جدير بالذكر، أنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية فيها.
 
 

الزراعة

حديقة الحيوان

تذكرة حديث الحيوان

الجيزة


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