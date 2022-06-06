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بريطانيا: سنرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:02 ص
بريطانيا: سنرسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا صواريخ
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في خطوة جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وقال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس": "سيتم إرسال دفعة الصواريخ لأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن"، مضيفا: "دفعة الصواريخ الجديدة ستساعد الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم"
 
وفي معرض توضيحه لسبب إرسال منظومة راجمات الصواريخ المتعددة إم 270، قال وزير الدفاع بن والاس إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية.
 
وأضاف في بيان "هذه الأنظمة الصاروخية المتعددة الإطلاق والعالية القدرة ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل.".
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأسبوع الماضي إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ إم 142 أو هيمارس، بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
 
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة ذخائر بعيدة المدى لأنظمة هيمارس.
 

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