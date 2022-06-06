بريطانيا تدعو القادة الليبيين للتعاون والتوافق لتحقيق تقدم بلادهم سياسيا واقتصاديا

طرابلس (أ ش أ)

جددت بريطانيا دعوتها للقادة الليبيين للسعى للتوافق والتعاون فيما بينهم والاستمرار فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تقدم بلادهم اقتصاديا وسياسيا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، في حفل إعادة افتتاح السفارة البريطانية في طرابلس أمس الأحد، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين والشخصيات العامة.

وقالت هورندال -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الاثنين، "إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، يجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معًا، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق. هذا ما يستحقه شعب ليبيا".

وجددت السفيرة البريطانية- في كلمتها- التأكيد على التزام بلادها تجاه ليبيا بأكملها، مستعرضة أبرز الأنشطة التي تشرف السفارة البريطانية عليها في ليبيا وتمس حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، منها: التدريب على إنفاذ القانون في بنغازي وسبها ومصراتة وطرابلس، ومشاريع مكافحة الألغام في سرت، ومساعدة معلمي اللغة الإنجليزية من خلال المجلس الثقافي البريطاني، وبرامج بناء السلام في أجدابيا وطبرق وزليتن، إضافة إلى دعم بلادها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في جميع أنحاء ليبيا.