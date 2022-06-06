بدء وصول الوفود المشاركة فى المؤتمر العالمى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف

كتب ـ لؤى على

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء المصرية، والذي يستهل فعالياته غدًا الثلاثاء من 7-9 يونيو بمدينة نصر، تحت عنوان: "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووصل إلى القاهرة من المدعوين الدكتور جهانجير خان مدير مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والدكتور أبو بكر دكوري، مستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو للشؤون الإسلامية، والشيخ نور الدين خالق نظروف مفتي أوزباكستان، والدكتور جاكوب بيترسون أستاذ الأديان والدراسات الإسلامية بجامعة كوبنهاجن.

يُذكر أن المؤتمر العالمي لمركز سلام يحضره ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتون، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرها.