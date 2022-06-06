اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بدء التصويت بمجلس العموم البريطاني لحجب الثقة عن بوريس جونسون

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:28 م
بدء التصويت بمجلس العموم البريطاني لحجب الثقة عن بوريس جونسون مجلس العموم البريطاني
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدء حزب المحافظين البريطاني التصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي خاطب البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه.

وفي ‏رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل ‏صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.‏

هذا وقد أعلن السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، أن عدد نواب المحافظين الذين قدموا خطابات بسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد وصل إلى عتبة 54 ، مما أدى إلى الإعلان عن إجراء تصويت على قيادته.

 

 

 


مجلس العموم البريطاني

جونسون

بوريس جونسون

بريطانيا

مجلس العموم


الموضوعات المتعلقة

اثنين الحسم.. حفلات "داونينج ستريت" تحدد مصير بوريس جونسون.. البرلمان يصوت على سحب الثقة والنتيجة تعلن مساء.. رئيس الوزراء يحتاج لـ180 صوتا للنجاة.. وخسارته تعنى اختيار زعيم جديد وراب الأقرب للزعامة المؤقتة

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 م

الصحف العالمية: جونسون يحتاج لـ 180 صوتا للنجاة من تصويت سحب الثقة اليوم.. الشيوخ يقترب من اتفاق بشأن تشديد قيود الأسلحة دون تحقيق مطالب بايدن.. والولايات المتحدة أهدرت 82.1 مليون جرعة لقاح منذ ديسمبر الماضى

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:10 م

جارديان: بوريس جونسون يحتاج لـ180 صوتا للنجاة من تصويت سحب الثقة اليوم

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:19 م

زيلينسكى: تواصلت مع جونسون بشأن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة لأوكرانيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:10 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة