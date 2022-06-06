بدء التصويت بمجلس العموم البريطاني لحجب الثقة عن بوريس جونسون

كتب عبد الوهاب الجندى

بدء حزب المحافظين البريطاني التصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي خاطب البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه.

وفي ‏رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل ‏صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.‏

هذا وقد أعلن السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، أن عدد نواب المحافظين الذين قدموا خطابات بسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد وصل إلى عتبة 54 ، مما أدى إلى الإعلان عن إجراء تصويت على قيادته.