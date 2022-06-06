بحضور رئيس البورصة.. انطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بقنا.. فيديو وصور

قنا – صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من مؤتمر البورصة المصرية بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل فى محافظة قنا بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئولي شركات.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن هذا المؤتمر هو ثالث مؤتمر تعقده البورصة المصرية بمختلف المحافظات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعريف الأشخاص بإمكانيات البورصة وتشجيعهم على الادخار والاستثمار.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أن الهدف هو تقريب المعلومات للأشخاص، لأن البعض يعتقد أن أسواق المال بعيدة عن الحياة اليومية للمواطن، وتعريف تجمعات المال.

وقدم رئيس مجلس الإدارة، نماذج لعدد من الشركات ودور المؤتمر في إبراز مزايا القيد في البورصة ودور البورصة في تنمية المشروعات.



جانب من الحضور بمؤتمر البورصة



عدد من المشاركين بالمؤتمر