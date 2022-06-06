بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" فى خدمة للقراء، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل فى محافظة الأقصر، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا..

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجارى رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب، وحصل 13 طالبا وطالبة على 280 درجة وهى الدرجة الكاملة فى الإمتحانات.



وجاءت قائمة الأوائل كل من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).



ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم ، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكداً أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .



وأكد الدكتور محمد السيد، إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة تم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه من المقرر أن يتم إتاحة رابط الكتروني للاستعلام عن النتيجة بعد الإعتماد.





