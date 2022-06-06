انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 3 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 6 / 6 /2022، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر، عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمركز شبين القناطر.