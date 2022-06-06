اليوم السابع
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انطلاق فعاليات قوافل الثقافة بوديان "أبو زنيمة" بجنوب سيناء

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:30 م
انطلاق فعاليات قوافل الثقافة بوديان "أبو زنيمة" بجنوب سيناء بيت ثقافة ابو زنيمة
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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بدأت وزارة الثقافة اليوم فعاليات قوافل الوديان  فى مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وأعلن فرع ثقافة جنوب سيناء، وصول القافلة الثقافية لإقليم القناة وسيناء الثقافي إلى بيت ثقافة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وتوافد الأطفال والتجهيز للورش الفنية ورشة إكتشاف المواهب وتفصيل وكورشيه، ومقررا أن تستمر حتى 11 يونيو الجارى .

وتشمل فعاليات  قوافل الوديان فعاليات تنظم فى مدينة أبو زنيمة وأبو رديس و طابا  بهدف الوصول بالمنتج الثقافي الى ربوع سيناء شمالها وجنوبها ومدنها ووديانها وأطفال تحمل رسالة محبة وسلام للعالم من أرض السلام.

وسبق واعلن فرع ثقافة جنوب سيناء استمرار بروفات مسرحية "حكاية ناس النهر" بثقافة شرم الشيخ من تأليف طه الاسواني، اشعار اسلام الشوري، ألحان احمد العجمي، ديكور وملابس محمد أبو عمره، مخرج منفذ ابراهيم اسماعيل، اخراج جمال مهران، وعقد بيت ثقافه رأس سدر بالتعاون مع إدارة الصحة والسكان ندوة تثقيفية توعوية بعنوان من حقك تنظمي .

كما سبق شهدت مناطق مدن و وديان جنوب سيناء فعاليات ثقافية منوعة ضمن خدمات وزارة الثقافة لأبناء جنوب سيناء بينها تقديم عرض كرتون للأطفال بثقافة  مدينة دهب بإشراف هدى السعيد أخصائي الشؤون الثقافية بالموقع ، وتنظيم  معرض لمنتجات سيدات دهب ونويبع  فى  ختام الأسبوع الأول من قوافل الوديان الثقافية والذي أقيم برعاية وزير الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتضمنت فعاليات الختام للقوافل ماراثون قصير علي ممشى مدينة دهب شارك فيه أطفال دهب وهم يهتفون رسالة سلام من أرض السلام و يحملون أعلام مصر فى رسالة سلام ومحبة للعالم بحضور اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، ومجدي أبو الفتوح نائب مجلس مدينة دهب.

وتم فى مدينة دهب تدشين نادي أدب تحت التأسيس ببيت ثقافة دهب ، واستحداث فرقة موسيقية عربية تحت الانشاء  على ان يتم اعتمادهما مع بداية العام الجديد.

بيت ثقافة ابوزنيمة
بيت ثقافة ابوزنيمة

 


جنوب سيناء

قوافل الوديان

ابوزنيمة

وزارة الثقافة


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