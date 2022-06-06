انتشال جثة مجهولة الهوية لشاب ببحر شبين القناطر فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، من انتشال جثة مجهولة، لشاب عمره 17 عاما عثر عليه في بحر شبين بناحية كفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب مفتش الصحة لمناظرتها لمعرفة سبب الوفاة والاستعلام عنها لكشف هويتها والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، يفيد العثور على جثة شاب غارقا في مياه بحر شبين بناحية كفر شبين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب عمره 17 عاما، ولم يتم العثور بحوزته على أي أوراق تدل على شخصيته، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية، فأمرت بالتحفظ على الجثة والاستعلام عنها لمعرفة هويتها وانتداب مفتش الصحة لمناظرتها والتصريح بالدفنة عقب ذلك.