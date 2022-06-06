اليوم السابع: قطاع البترول المصرى على طريق الإنجازات العالمية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها قطاع البترول المصرى على طريق الإنجازات العالمية.. دور مهم للغاز المصرى فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

«مدبولى» يترأس اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادى وتكليفات للوزراء بمهام فى عدة ملفات اقتصادية.. تكليف وزير البترول بوضع خارطة تحرك لجذب شركات دولية للاستكشافات الجديدة.. ومطالبة «التجارة والصناعة» بالانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية



الحكومة تقرر طرح بعض المدارس والجامعات ومراكز التعليم الفنى لمشاركة القطاع الخاص.. وإعداد تصور متكامل لإجمالى تدفقات العملة الصعبة إلى مصر

دور مهم للغاز المصرى فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة.. قطاع البترول المصرى على طريق الإنجازات العالمية.. إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية.. 32 مشروعا لتنمية الحقول بـ561 مليار جنيه.. وتوصيل الغاز الطبيعى لـ5.13 مليون وحدة سكنية تنفيذ 8 مشروعات فى مجال التكرير باستثمارات نحو 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنويا وخفض كميات الاستيراد 30%



الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة

بدء تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب.. «التعليم»: أكثر من 700 ألف طالب وطالبة موزعين على 2000 لجنة سير يؤدون الاختبارات بداية من 20 يونيو.. وأدوات جديدة لكشف الغش



تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية.. الانتهاء من حماية شواطئ بطول 210 كيلومترات

الاستعداد للموجة الـ20 لإزالة التعديات.. إعداد قانون موحد لتقنين أوضاع أراضى الدولة



جلال يكشف أسرار الفوز الأول على غينيا.. منتخب مصر يطير اليوم إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا

«المالية» تدعو الممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل 30 يونيو



أكرم القصاص يكتب: مصر وأفريقيا صناعة الصحة بدلا من انتظارها

وزير الإسكان يتابع مشروعات مدينتى أسيوط الجديدة وناصر «غرب أسيوط».. الجزار: تشغيل جامعة بدر سبتمبر المقبل بـ6 كليات.. ويشدد على الانتهاء من مشروعات المرافق والخدمات



