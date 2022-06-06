اليمن: مقتل وإصابة خمسة حوثيين بينهم قيادى فى صراعات داخلية بمحافظة عمران

ونقلت قناة "اليمن" عن مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، القول: إن مواجهات مسلحة اندلعت بين عناصر حوثية في منطقة "عِدان" بمحافظة عمران، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم المشرف الثقافي للحوثيين في المنطقة صالح أحمد العداني.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت إثر إقدام مسلح حوثي على قتل حوثي آخر وإصابة شخصين آخرين، قبل أن ينتقم نجل القتيل من القاتل ويصيب المشرف الثقافي للحوثيين الذي كان في مكان الحادثة بإصابات بليغة.



ومؤخراً تزايدت حدة الصراعات الداخلية داخل جماعة الحوثي مخلفة عشرات القتلى والجرحى في حوادث مكررة شهدتها عدة محافظات شمالي اليمن.