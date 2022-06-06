النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مركز صيانة سيارات فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل مركز صيانة سيارات فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما طلبت جهات التحقيق تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول فحص أثار الحريق، للوقوف على ظروفه وملابساته، وكشفت التحريات الأولية أن ماس كهربى ورا الحريق داخل مركز مقام على مساحة 500 متر، مما أسفر عن تفحم 9 أتوبيسات تحت التصنيع دون خسائر فى الأرواح وجرت عمليتى السيطرة والتبريد بواسطة 5 سيارات إطفاء.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة فى اكتوبر ؛ وعلى الفور رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحريق وتم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة الأسباب النهائية و الخسائر التى نجم عنها الحريق.