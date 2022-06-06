اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار الفيوم

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:37 م
النيابة تصرح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار الفيوم محطة قطار - صورة ارشيفية
الفيوم رباب الحالي

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صرحت نيابة مركز الفيوم بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار الفيوم، عقب تأديتها امتحان الدبلوم فى مدرسة العدوة ظهر اليوم.

كانت الطالبة دعاء محمود توفيق 17 سنة من قرية البيضا التابعة لمركز الفيوم، قد لقيت مصرعها تحت عجلات القطار بعد انتهاء امتحان اليوم لشهادة الدبلوم بمجمع المدارس بالعدوة عند مرورها من شريط السكه الحديد بعد إنتهاء امتحانات اليوم ، مما أدي الي تصادم القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم ودهسها تحت عجلات القطار.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من العميد محمد جلال زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع طالبه تحت عجلات القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم بعد إنتهاء امتحانات اليوم للشهادة الدبلومات بمجمع المدارس بقرية العدوه مركز الفيوم وعلي الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف لنقل جثه الطالبه الي مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت تسليم الجثمان الى أسرتها والتصريح بدفنها .

 


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