النقل تستورد القطار السابع لمونوريل العاصمة الإدارية نهاية الأسبوع

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل وصول 6 قطارات خاصة بخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومخطط وصول القطار السابع في 8/6/2022 وذلك من اجمالى 40 قطار سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

واعلنت الوزارة، أن العمل مستمر على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وتجدر الإشارة إلي أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات .‏