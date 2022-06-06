اليوم السابع
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المعاينة: ماس كهربي وراء حريق مركز صيانة سيارات بأكتوبر

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:45 ص
المعاينة: ماس كهربي وراء حريق مركز صيانة سيارات بأكتوبر حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت معاينة الحماية المدنية لحريق اندلع داخل مركز صيانة سيارات فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، أن ماس كهربى ورا الحريق داخل مركز مقام على مساحة 500 متر، مما أسفر عن تفحم 9 أتوبيسات تحت التصنيع دون خسائر فى الأرواح وجرت عمليتى السيطرة والتبريد بواسطة 5 سيارات إطفاء.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة فى اكتوبر ؛ وعلى الفور رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحريق وتم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة الأسباب النهائية و الخسائر التى نجم عنها الحريق.

 


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اكتوبر

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الحماية المدنية


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