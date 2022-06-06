اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"المرور" تغلق نفق الوفاء والأمل بسبب تنفيذ مشروع المونوريل

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:04 م
"المرور" تغلق نفق الوفاء والأمل بسبب تنفيذ مشروع المونوريل نفق - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية، لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:
 
غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر، اتجاه أعلى الشهيد، فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 الجارى.
 
توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع إبقاء حركة المرور الطولى بعرض 10 أمتار فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.
 
توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى بعرض 18 متر فى مدة زمنية (7 ليالى ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 

المونوريل

تحويلات مرورية

المرور

الداخلية

نفق الوفاء والأمل


الموضوعات المتعلقة

خريطة الطرق المغلقة بمصر.. غلق شارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات والعمدة والمريوطية لإنشاء 3 محطات مترو.. غلق نفق كارفور المعادى 3 أشهر.. إصلاحات بالطريق الصحراوى لمدة شهرين.. وغرف متابعة لمنع الزحام بالشوارع

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:30 م

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق نفق كارفور المعادى لرصد زحام السيارات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:00 ص

المرور: غلق نفق كارفور المعادى وإجراء تحويلات لحركة السيارات لمدة 3 أشهر

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:30 ص

غلق نفق الأزهر اليوم قبل الإفطار بربع ساعة.. تعرف على المواعيد الجديدة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة