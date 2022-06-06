"المرور" تغلق نفق الوفاء والأمل بسبب تنفيذ مشروع المونوريل

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية، لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بمحور المشير بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر، اتجاه أعلى الشهيد، فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 الجارى.

توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية، مع إبقاء حركة المرور الطولى بعرض 10 أمتار فى مدة زمنية (ليلتان ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

توسعة الأسوار من كوبرى المشاه وحتى مطلع كوبرى التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 متر إضافية مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى بعرض 18 متر فى مدة زمنية (7 ليالى ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 الجارى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.