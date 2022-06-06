اللى بيحبوا الصيف.. موجة شديدة الحرارة قادمة والأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن آخر توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يستمر الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة ترتفع فيها درجات الحرارة بمعدل 2 لـ 3 درجات عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام .

وكشفت أن ذلك بسبب تأثير منخفض الهند الموسمى مع وجود كتل هوائية شديدة الحرارة ، لافتا إلى أن هذا الارتفاع متوقع أن يستمر مع الأسبوع المقبل لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة مع هذه الموجة ما بين 38 و39 درجة، على أن تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد لـ 44.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس، ومتابعة النشرات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا.